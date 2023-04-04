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Гадас Ихил (Ефим)

Место рождения

Тишковка, Кіровоградська область

Дата рождения

11.11.1906

Дата смерти

10.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1906

Отец: Гадас (Адас) Гедаль (Гдаля-Арон)

Мать: Адас (Погребинская) Рейзл

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
14.03.1928

Дочь: Франкенберг (Гадас) Роза

Мать ребёнка: Гадас (Крейчман) Мария

Умань, Черкаська область
Рождение ребёнка
27.11.1929

Дочь: (Гадас) Клара

Мать ребёнка: Гадас (Крейчман) Мария

Рождение ребёнка
16.04.1947

Сын: Гадас Семен

Мать ребёнка: Гадас (Крейчман) Мария

Рождение ребёнка
13.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гадас (Крейчман) Мария

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.04.1990

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