Гадас Ихил (Ефим)
Место рождения
Дата рождения11.11.1906
Дата смерти10.04.1990
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1906
Рождение ребёнка
14.03.1928
Дочь: Франкенберг (Гадас) Роза
Мать ребёнка: Гадас (Крейчман) Мария
Умань, Черкаська область
Рождение ребёнка
27.11.1929
Дочь: (Гадас) Клара
Мать ребёнка: Гадас (Крейчман) Мария
Рождение ребёнка
16.04.1947
Сын: Гадас Семен
Мать ребёнка: Гадас (Крейчман) Мария
Рождение ребёнка
13.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гадас (Крейчман) Мария
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.04.1990