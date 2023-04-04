Адас (Погребинская) Рейзл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адас (Погребинская) Рейзл

Место рождения

Тишковка, Кіровоградська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.03.1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
?.07.1904

Сын: Адис Бенцион Гедальевич

Отец ребёнка: Гадас (Адас) Гедаль (Гдаля-Арон)

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
11.11.1906

Сын: Гадас Ихил (Ефим)

Отец ребёнка: Гадас (Адас) Гедаль (Гдаля-Арон)

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
07.03.1912

Дочь: Фридман (Адас) Лея

Отец ребёнка: Гадас (Адас) Гедаль (Гдаля-Арон)

Тишковка, Кіровоградська область
Смерть
13.03.1912

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