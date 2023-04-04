Адас (Погребинская) Рейзл
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.03.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1904
Отец ребёнка: Гадас (Адас) Гедаль (Гдаля-Арон)
Рождение ребёнка
11.11.1906
Сын: Гадас Ихил (Ефим)
Отец ребёнка: Гадас (Адас) Гедаль (Гдаля-Арон)
Рождение ребёнка
07.03.1912
Дочь: Фридман (Адас) Лея
Отец ребёнка: Гадас (Адас) Гедаль (Гдаля-Арон)
Смерть
13.03.1912