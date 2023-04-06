Адис Бенцион Гедальевич
Место рождения
Дата рождения?.07.1904
Дата смерти04.01.1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1904
Отец: Гадас (адас) Гедаль (Гдаля-Арон)
Мать: Адас Рейзл
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
11.03.1932
Мать ребёнка: Адас Ольга (Голда) Марковна
Юзефполь, Белоруссия
Работа или профессия
Неизвестно
Окраска тканей, зернообработка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.01.1978