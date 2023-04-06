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Адис Бенцион Гедальевич

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Место рождения

Тишковка, Кіровоградська область

Дата рождения

?.07.1904

Дата смерти

04.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1904

Отец: Гадас (адас) Гедаль (Гдаля-Арон)

Мать: Адас Рейзл

Тишковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
1925

Жена: Адас Ольга (Голда) Марковна

Рождение ребёнка
11.03.1932

Сын: Адис Роман Бенционович

Мать ребёнка: Адас Ольга (Голда) Марковна

Юзефполь, Белоруссия
Работа или профессия
Неизвестно
Окраска тканей, зернообработка
Место жительства
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
Место жительства
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
04.01.1978
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