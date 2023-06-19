Фридман (Адас) Лея
Место рождения
Дата рождения07.03.1912
Дата смерти16.08.1985
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1912
Отец: Гадас (адас) Гедаль (Гдаля-Арон)
Мать: Адас Рейзл
Рождение ребёнка
02.09.1931
Дочь: Роза
Отец ребёнка: Фридман Шимон (Семен)
Рождение ребёнка
31.03.1934
Рождение ребёнка
01.06.1944
Рождение ребёнка
14.04.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.1985