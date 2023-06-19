Фридман (Адас) Лея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фридман (Адас) Лея

Место рождения

Тишковка, Кіровоградська область

Дата рождения

07.03.1912

Дата смерти

16.08.1985

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Муж

1903 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1912

Отец: Гадас (адас) Гедаль (Гдаля-Арон)

Мать: Адас Рейзл

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
02.09.1931

Дочь: Роза

Отец ребёнка: Фридман Шимон (Семен)

Рождение ребёнка
31.03.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фридман Шимон (Семен)

Рождение ребёнка
01.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фридман Шимон (Семен)

Рождение ребёнка
14.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фридман Шимон (Семен)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фридман Шимон (Семен)

Смерть
16.08.1985