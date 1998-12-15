(Фридман) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фридман) Роза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1931

Дата смерти

15.12.1998

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1931

Отец: Фридман Шимон (Семен)

Мать: Фридман Лея

Рождение ребёнка
24.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарыпкин Вениамин

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарыпкин Вениамин

Смерть
15.12.1998
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