(Фридман) Роза
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1931
Дата смерти15.12.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1931
Отец: Фридман Шимон (Семен)
Мать: Фридман Лея
Рождение ребёнка
24.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарыпкин Вениамин
Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарыпкин Вениамин
Смерть
15.12.1998