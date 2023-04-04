Фридман Шимон (Семен)
Место рождения
Дата рождения05.09.1903
Дата смерти14.07.1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1903
Отец: Фридман Герш
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фридман (Адас) Лея
Рождение ребёнка
02.09.1931
Дочь: (Фридман) Роза
Мать ребёнка: Фридман (Адас) Лея
Рождение ребёнка
31.03.1934
Рождение ребёнка
01.06.1944
Рождение ребёнка
14.04.1946
Смерть
14.07.1991
Похороны
Неизвестно