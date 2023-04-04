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Фридман Шимон (Семен)

Место рождения

Тишковка, Кіровоградська область

Дата рождения

05.09.1903

Дата смерти

14.07.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1903

Отец: Фридман Герш

Мать: не указана

Тишковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фридман (Адас) Лея

Рождение ребёнка
02.09.1931

Дочь: (Фридман) Роза

Мать ребёнка: Фридман (Адас) Лея

Рождение ребёнка
31.03.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фридман (Адас) Лея

Рождение ребёнка
01.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фридман (Адас) Лея

Рождение ребёнка
14.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фридман (Адас) Лея

Смерть
14.07.1991
Похороны
Неизвестно

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