Мацегора Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацегора Александр

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
19.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Франкенберг Роза

Днепр, Дніпропетровська область
Развод
Неизвестно

Жена: Франкенберг Роза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Франкенберг Роза

Работа или профессия
Неизвестно
военный
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