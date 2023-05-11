Мацегора Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Франкенберг Роза
Развод
Неизвестно
Жена: Франкенберг Роза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Франкенберг Роза
Работа или профессия
Неизвестно
военный