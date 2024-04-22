Бочаров Владимир Максимович
Место рождения
Дата рождения10.07.1870 ст.
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1870 ст.
Бракосочетание
До 1903 ст.
Восприемник
01.06.1904 ст.
Рождение ребёнка
17.07.1907 ст.
Дочь: Анна Владимировна
Мать ребёнка: Бочарова Серафима Васильевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.176-177 (Рождение №-65ж)
Рождение ребёнка
26.03.1909 ст.
Сын: Бочаров Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Бочарова Серафима Васильевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.3-4 (Рождение №-25м)
Смерть
После 1910