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Бочаров Владимир Максимович

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

10.07.1870 ст.

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1870 ст.

Отец: Бочаров Максим Иванович

Мать: Бочарова Степанида Акимовна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
До 1903 ст.

Жена: Бочарова Серафима Васильевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
01.06.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.07.1907 ст.

Дочь: Анна Владимировна

Мать ребёнка: Бочарова Серафима Васильевна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.176-177 (Рождение №-65ж)
Рождение ребёнка
26.03.1909 ст.

Сын: Бочаров Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Бочарова Серафима Васильевна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.3-4 (Рождение №-25м)
Смерть
После 1910
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