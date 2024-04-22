Бочаров Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения26.03.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1909 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.3-4 (Рождение №-25м)
Крещение
28.03.1909 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Комаров Андрей Ефимович - крестьянин из д.Крутая Крёстная мать: Анастасия Захаровна - крестьянская девица из д.Бол.Горка
Смерть
Неизвестно