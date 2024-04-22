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Бочаров Сергей Владимирович

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

26.03.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1909 ст.

Отец: Бочаров Владимир Максимович

Мать: Бочарова Серафима Васильевна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.3-4 (Рождение №-25м)
Крещение
28.03.1909 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Комаров Андрей Ефимович - крестьянин из д.Крутая Крёстная мать: Анастасия Захаровна - крестьянская девица из д.Бол.Горка
Смерть
Неизвестно
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