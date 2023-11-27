Бочарова (-) Серафима Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова (-) Серафима Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1903 ст.

Муж: Бочаров Владимир Максимович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.07.1907 ст.

Дочь: Анна Владимировна

Отец ребёнка: Бочаров Владимир Максимович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.176-177 (Рождение №-65ж)
Рождение ребёнка
26.03.1909 ст.

Сын: Бочаров Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Бочаров Владимир Максимович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.3-4 (Рождение №-25м)
Смерть
После 1909 ст.
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