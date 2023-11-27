Бочарова (-) Серафима Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.07.1907 ст.
Дочь: Анна Владимировна
Отец ребёнка: Бочаров Владимир Максимович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.176-177 (Рождение №-65ж)
Рождение ребёнка
26.03.1909 ст.
Сын: Бочаров Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Бочаров Владимир Максимович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.3-4 (Рождение №-25м)
Смерть
После 1909 ст.