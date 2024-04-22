(Бочарова) Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения17.07.1907 ст.
Дата смерти24.08.1907 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1907 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.176-177 (Рождение №-65ж)
Крещение
18.07.1907 ст.
Крёстный отец: не указан Крёстная мать: Феодосия Григорьевна - крестьянская жена из д.Бол.Горка
Смерть
24.08.1907 ст.
Младенец в 1 мес. (от поноса и рвоты)
Похороны
26.08.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.213-214 (Умершие №-36ж)