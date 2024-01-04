Бочаров Максим Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 24.08.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
До 24.08.1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 200-14-79 стр.781-782 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 24.08.1850 ст - 7 лет)
Рождение ребёнка
10.07.1870 ст.
Сын: Бочаров Владимир Максимович
Мать ребёнка: Бочарова Степанида Акимовна
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Сын: Бочаров Филипп Максимович
Мать ребёнка: Бочарова Степанида Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно