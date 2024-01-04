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Бочаров Максим Иванович

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

До 24.08.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1845 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 24.08.1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-14-79 стр.781-782 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 24.08.1850 ст - 7 лет)
Рождение ребёнка
10.07.1870 ст.

Сын: Бочаров Владимир Максимович

Мать ребёнка: Бочарова Степанида Акимовна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Сын: Бочаров Филипп Максимович

Мать ребёнка: Бочарова Степанида Акимовна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочарова Степанида Акимовна

Смерть
Неизвестно
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