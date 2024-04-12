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Бочарова (-) Степанида Акимовна

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

До 24.08.1845 ст.

Дата смерти

После 1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 24.08.1845 ст.

Отец: - Аким Фролович

Мать: - Агафья Ивановна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.07.1870 ст.

Сын: Бочаров Владимир Максимович

Отец ребёнка: Бочаров Максим Иванович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Сын: Бочаров Филипп Максимович

Отец ребёнка: Бочаров Максим Иванович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочаров Максим Иванович

Смерть
После 1884 ст.
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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