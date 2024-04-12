Бочарова (-) Степанида Акимовна
Место рождения
Дата рожденияДо 24.08.1845 ст.
Дата смертиПосле 1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 24.08.1845 ст.
Отец: - Аким Фролович
Мать: - Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1870 ст.
Сын: Бочаров Владимир Максимович
Отец ребёнка: Бочаров Максим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Сын: Бочаров Филипп Максимович
Отец ребёнка: Бочаров Максим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1884 ст.