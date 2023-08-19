- Аким Фролович
Место рождения
Дата рожденияДо 24.08.1825 ст.
Дата смертиПосле 1903 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 24.08.1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 24.08.1845 ст.
Дочь: Бочарова Степанида Акимовна
Мать ребёнка: - Агафья Ивановна
Бракосочетание
12.04.1858 ст.
Жена: - Матрёна Фёдоровна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.12.1872 ст.
Сын: - Николай Акимович
Мать ребёнка: - Матрёна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - Агафья Ивановна
Смерть
После 1903 ст.