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- Аким Фролович

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

До 24.08.1825 ст.

Дата смерти

После 1903 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1835 г.р.
До 1827 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 24.08.1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 24.08.1845 ст.

Дочь: Бочарова Степанида Акимовна

Мать ребёнка: - Агафья Ивановна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
12.04.1858 ст.

Жена: - Матрёна Фёдоровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.12.1872 ст.

Сын: - Николай Акимович

Мать ребёнка: - Матрёна Фёдоровна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Агафья Ивановна

Смерть
После 1903 ст.
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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