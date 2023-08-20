- Матрёна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти20.05.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1854 ст.
Муж: - Николай Васильевич
Бракосочетание
12.04.1858 ст.
Муж: - Аким Фролович
Рождение ребёнка
01.12.1872 ст.
Сын: - Николай Акимович
Отец ребёнка: - Аким Фролович
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
20.05.1903