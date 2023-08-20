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- Матрёна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

20.05.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.
До 1825 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1854 ст.

Муж: - Николай Васильевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
12.04.1858 ст.

Муж: - Аким Фролович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.12.1872 ст.

Сын: - Николай Акимович

Отец ребёнка: - Аким Фролович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
20.05.1903
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