- Николай Акимович
Место рождения
Дата рождения01.12.1872 ст.
Дата смерти29.03.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1872 ст.
Отец: - Аким Фролович
Мать: - Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.07.1896 ст.
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Звонова Марина Егоровна
Рождение ребёнка
01.04.1899 ст.
Сын: - Иван Николаевич
Мать ребёнка: Звонова Марина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Звонова Марина Егоровна
Смерть
29.03.1901 ст.