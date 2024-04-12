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- Николай Акимович

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.12.1872 ст.

Дата смерти

29.03.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1872 ст.

Отец: - Аким Фролович

Мать: - Матрёна Фёдоровна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.07.1896 ст.

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Звонова Марина Егоровна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.04.1899 ст.

Сын: - Иван Николаевич

Мать ребёнка: Звонова Марина Егоровна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звонова Марина Егоровна

Смерть
29.03.1901 ст.
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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