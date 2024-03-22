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Звонова (-) Марина Егоровна

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Место рождения

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

13.07.1874 ст.

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1874 ст.

Отец: Егор Иванович

Мать: - Лукерия Устиновна

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.07.1896 ст.

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: - Николай Акимович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.04.1899 ст.

Сын: - Иван Николаевич

Отец ребёнка: - Николай Акимович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
01.07.1901 ст.

Муж: Звонов Яков Емельянович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.04.1902 ст.

Дочь: Завьялова Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Звонов Яков Емельянович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.04.1907 ст.

Сын: Звонов Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Звонов Яков Емельянович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.11.1911 ст.

Сын: Звонов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Звонов Яков Емельянович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Николай Акимович

Смерть
1947
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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