Звонова (-) Марина Егоровна
Место рождения
Дата рождения13.07.1874 ст.
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1874 ст.
Отец: Егор Иванович
Мать: - Лукерия Устиновна
Рождение ребёнка
27.07.1896 ст.
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: - Николай Акимович
Рождение ребёнка
01.04.1899 ст.
Сын: - Иван Николаевич
Отец ребёнка: - Николай Акимович
Бракосочетание
01.07.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.04.1902 ст.
Дочь: Завьялова Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Звонов Яков Емельянович
Рождение ребёнка
12.04.1907 ст.
Отец ребёнка: Звонов Яков Емельянович
Рождение ребёнка
15.11.1911 ст.
Отец ребёнка: Звонов Яков Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Николай Акимович
Смерть
1947