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Звонов Яков Емельянович

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Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Звонов Емельян Авдеевич

Мать: не указана

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.08.1897 ст.

Сын: Звонов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Звонова Екатерина Никитична

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.12.1900 ст.

Сын: Звонов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Звонова Екатерина Никитична

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звонова Марина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звонова Екатерина Никитична

Смерть
1942
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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