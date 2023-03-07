Звонов Яков Емельянович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Звонов Емельян Авдеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1897 ст.
Мать ребёнка: Звонова Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
27.12.1900 ст.
Мать ребёнка: Звонова Екатерина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Звонова Марина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942