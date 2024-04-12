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Звонова (-) Параскева Дорофеевна

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Вычислено 1845 ст.

Дата смерти

26.10.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845 ст.

Отец: - Дорофей Петрович

Мать: - Татьяна Григорьевна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Звонов Яков Емельянович

Отец ребёнка: Звонов Емельян Авдеевич

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.03.1871 ст.

Сын: Звонов Василий Емельянович

Отец ребёнка: Звонов Емельян Авдеевич

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Дочь: - Надежда Емельяновна

Отец ребёнка: Звонов Емельян Авдеевич

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.

Сын: Звонов Николай Емельянович

Отец ребёнка: Звонов Емельян Авдеевич

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
26.10.1917 ст.
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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