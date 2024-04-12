Звонова (-) Параскева Дорофеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1845 ст.
Дата смерти26.10.1917 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845 ст.
Отец: - Дорофей Петрович
Мать: - Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1868 ст.
Отец ребёнка: Звонов Емельян Авдеевич
Рождение ребёнка
05.03.1871 ст.
Сын: Звонов Василий Емельянович
Отец ребёнка: Звонов Емельян Авдеевич
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Дочь: - Надежда Емельяновна
Отец ребёнка: Звонов Емельян Авдеевич
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.
Сын: Звонов Николай Емельянович
Отец ребёнка: Звонов Емельян Авдеевич
Смерть
26.10.1917 ст.