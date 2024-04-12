Звонов Василий Емельянович
Место рождения
Дата рождения05.03.1871 ст.
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1871 ст.
Бракосочетание
До 1897 ст.
Жена: Звонова Евдокия Ивановна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.05.1898 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Звонова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1898 ст.
Сын: Звонов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Звонова Евдокия Ивановна
МК 56-13-42 стр.119-120 ( Рождение №-45м )
Смерть
После 1913