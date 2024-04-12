Звонов Василий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвонов Василий Емельянович

Звонов Василий Емельянович

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

05.03.1871 ст.

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1871 ст.

Отец: Звонов Емельян Авдеевич

Мать: Звонова Параскева Дорофеевна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
До 1897 ст.

Жена: Звонова Евдокия Ивановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.05.1898 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Звонова Евдокия Ивановна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.05.1898 ст.

Сын: Звонов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Звонова Евдокия Ивановна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-42 стр.119-120 ( Рождение №-45м )
Смерть
После 1913
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close