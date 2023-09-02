Звонова (-) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1897 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.05.1898 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Звонов Василий Емельянович
Рождение ребёнка
01.05.1898 ст.
Сын: Звонов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Звонов Василий Емельянович
МК 56-13-42 стр.119-120 ( Рождение №-45м )
Смерть
Неизвестно