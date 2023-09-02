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Звонова (-) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1897 ст.

Муж: Звонов Василий Емельянович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.05.1898 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Звонов Василий Емельянович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.05.1898 ст.

Сын: Звонов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Звонов Василий Емельянович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-42 стр.119-120 ( Рождение №-45м )
Смерть
Неизвестно
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