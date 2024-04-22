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Прибылов Андрей Никитин

Место рождения

Марфино, Мытищи, Московская область

Дата рождения

05.10.1880

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1880

Отец: Прибылов Никита Дмитриев

Мать: Прибылова Гликерия Иванова

Марфино, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
28.01.1901

Жена: Прибылова Анастасия Фёдорова

Марфино, Мытищи, Московская область
Мужу - 20 лет, жене - 22 года. У обоих первый брак Свидетели со стороны жениха: крестьянин Михаил Александров Фадеев из села Марфино и крестьянин Федор Александров Склокин из деревни Шолоховой Со с... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1902

Дочь: Прибылова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Прибылова Анастасия Фёдорова

Марфино, Мытищи, Московская область
Крёстные Проживающий в селе Марфино Московский цеховой Фёдор Никитин Прибылов и села Марфина крестьянская девица Ирина Фёдорова Орлова https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3032/
Рождение ребёнка
11.01.1905

Дочь: Прибылова Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Прибылова Анастасия Фёдорова

Марфино, Мытищи, Московская область
Крёстные Московский цеховой Фёдор Никитин Прибылов и села Марфина крестьянская жена Ирина Фёдорова https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3077/
Рождение ребёнка
08.01.1907

Сын: Прибылов Петр Андреев

Мать ребёнка: Прибылова Анастасия Фёдорова

Марфино, Мытищи, Московская область
Крёстные села Марфина крестьянин Фёдор Евфимов Турбенев и того же села крестьянская девица Елизавета Григорьева Пискарева https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3529/
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прибылова Анна Андреева

Мать ребёнка: не указана

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