Прибылов Андрей Никитин
Место рождения
Дата рождения05.10.1880
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1880
Бракосочетание
28.01.1901
Мужу - 20 лет, жене - 22 года. У обоих первый брак Свидетели со стороны жениха: крестьянин Михаил Александров Фадеев из села Марфино и крестьянин Федор Александров Склокин из деревни Шолоховой Со с... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1902
Дочь: Прибылова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Прибылова Анастасия Фёдорова
Крёстные Проживающий в селе Марфино Московский цеховой Фёдор Никитин Прибылов и села Марфина крестьянская девица Ирина Фёдорова Орлова https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3032/
Рождение ребёнка
11.01.1905
Дочь: Прибылова Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Прибылова Анастасия Фёдорова
Крёстные Московский цеховой Фёдор Никитин Прибылов и села Марфина крестьянская жена Ирина Фёдорова https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3077/
Рождение ребёнка
08.01.1907
Мать ребёнка: Прибылова Анастасия Фёдорова
Крёстные села Марфина крестьянин Фёдор Евфимов Турбенев и того же села крестьянская девица Елизавета Григорьева Пискарева https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3529/
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прибылова Анна Андреева