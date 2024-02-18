Прибылова (Орлова) Анастасия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрибылова (Орлова) Анастасия Фёдорова

Прибылова (Орлова) Анастасия Фёдорова

Место рождения

Марфино, Мытищи, Московская область

Дата рождения

27.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1878

Отец: Орлов Фёдор Васильев

Мать: Орлова Евдокия Тихонова

Марфино, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
28.01.1901

Муж: Прибылов Андрей Никитин

Марфино, Мытищи, Московская область
Мужу - 20 лет, жене - 22 года. У обоих первый брак Свидетели со стороны жениха: крестьянин Михаил Александров Фадеев из села Марфино и крестьянин Федор Александров Склокин из деревни Шолоховой Со с... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1902

Дочь: Прибылова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Прибылов Андрей Никитин

Марфино, Мытищи, Московская область
Крёстные Проживающий в селе Марфино Московский цеховой Фёдор Никитин Прибылов и села Марфина крестьянская девица Ирина Фёдорова Орлова https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3032/
Рождение ребёнка
11.01.1905

Дочь: Прибылова Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Прибылов Андрей Никитин

Марфино, Мытищи, Московская область
Крёстные Московский цеховой Фёдор Никитин Прибылов и села Марфина крестьянская жена Ирина Фёдорова https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3077/
Рождение ребёнка
08.01.1907

Сын: Прибылов Петр Андреев

Отец ребёнка: Прибылов Андрей Никитин

Марфино, Мытищи, Московская область
Крёстные села Марфина крестьянин Фёдор Евфимов Турбенев и того же села крестьянская девица Елизавета Григорьева Пискарева https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3529/
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.