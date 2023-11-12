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Прибылова Гликерия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.11.1889

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1872

Муж: Прибылов Никита Дмитриев

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1874

Сын: Прибылов Василий Никитин

Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1875

Сын: Прибылов Яков Никитин

Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
17.05.1878

Дочь: Прибылова Александра Никитина

Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
05.10.1880

Сын: Прибылов Андрей Никитин

Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1883

Сын: Прибылов Сергей Никитин

Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
14.01.1887

Сын: Прибылов Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев

Рождение ребёнка
22.10.1889

Сын: Прибылов Павел Никитин

Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев

Марфино, Мытищи, Московская область
Смерть
17.11.1889
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