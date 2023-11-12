Прибылова Гликерия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.11.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1872
Рождение ребёнка
18.03.1874
Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
21.10.1875
Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
17.05.1878
Дочь: Прибылова Александра Никитина
Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
05.10.1880
Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
02.10.1883
Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
14.01.1887
Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
22.10.1889
Отец ребёнка: Прибылов Никита Дмитриев
Смерть
17.11.1889