Прибылов Яков Никитин
Место рождения
Дата рождения21.10.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1875
Рождение ребёнка
24.06.1900
Мать ребёнка: Прибылова Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
08.12.1901
Сын: Прибылов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Прибылова Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
25.05.1903
Дочь: Прибылова Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Прибылова Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
15.03.1906
Дочь: Прибылова Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Прибылова Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
12.08.1910
Дочь: Прибылова Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Прибылова Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
24.01.1913
Дочь: Прибылова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Прибылова Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
01.04.1913
Мать ребёнка: Прибылова Анна Иванова
Бракосочетание
30.06.1913
Жена: Прибылова Анна Иванова
Второй брак у мужа - 37 лет, жене 25 лет - первый брак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно