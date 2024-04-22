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Прибылов Яков Никитин

Место рождения

Марфино, Мытищи, Московская область

Дата рождения

21.10.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1875

Отец: Прибылов Никита Дмитриев

Мать: Прибылова Гликерия Иванова

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
24.06.1900

Сын: Прибылов Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Прибылова Евдокия Сергеева

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
08.12.1901

Сын: Прибылов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Прибылова Евдокия Сергеева

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
25.05.1903

Дочь: Прибылова Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Прибылова Евдокия Сергеева

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
15.03.1906

Дочь: Прибылова Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Прибылова Евдокия Сергеева

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
12.08.1910

Дочь: Прибылова Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Прибылова Евдокия Сергеева

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1913

Дочь: Прибылова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Прибылова Евдокия Сергеева

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1913

Сын: Прибылов Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Прибылова Анна Иванова

Бракосочетание
30.06.1913

Жена: Прибылова Анна Иванова

Марфино, Мытищи, Московская область
Второй брак у мужа - 37 лет, жене 25 лет - первый брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прибылова Евдокия Сергеева

Смерть
Неизвестно
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