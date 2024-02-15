Прибылов Никита Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1872
Мужу 24 года, жене 20 лет на момент вступления в брак
Рождение ребёнка
18.03.1874
Мать ребёнка: Прибылова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
21.10.1875
Мать ребёнка: Прибылова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
17.05.1878
Дочь: Турбенева (Прибылова) Александра Никитина
Мать ребёнка: Прибылова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
05.10.1880
Мать ребёнка: Прибылова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
02.10.1883
Мать ребёнка: Прибылова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
14.02.1887
Мать ребёнка: Прибылова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
22.10.1889
Мать ребёнка: Прибылова Гликерия Иванова
Смерть
Неизвестно