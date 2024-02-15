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Прибылов Никита Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прибылов Дмитрий Сергеев

Мать: Прибылова Прасковья Андреева

Бракосочетание
22.10.1872

Жена: Прибылова Гликерия Иванова

Марфино, Мытищи, Московская область
Мужу 24 года, жене 20 лет на момент вступления в брак
Рождение ребёнка
18.03.1874

Сын: Прибылов Василий Никитин

Мать ребёнка: Прибылова Гликерия Иванова

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1875

Сын: Прибылов Яков Никитин

Мать ребёнка: Прибылова Гликерия Иванова

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
17.05.1878

Дочь: Турбенева (Прибылова) Александра Никитина

Мать ребёнка: Прибылова Гликерия Иванова

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
05.10.1880

Сын: Прибылов Андрей Никитин

Мать ребёнка: Прибылова Гликерия Иванова

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1883

Сын: Прибылов Сергей Никитин

Мать ребёнка: Прибылова Гликерия Иванова

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1887

Сын: Прибылов Фёдор Никитин

Мать ребёнка: Прибылова Гликерия Иванова

Рождение ребёнка
22.10.1889

Сын: Прибылов Павел Никитин

Мать ребёнка: Прибылова Гликерия Иванова

Марфино, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно

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