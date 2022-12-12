село Марфино, село Марфино, Мытищи, Московская область (на 2019) — Familio

Марфино

Мытищи, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
145Марфино, с. вл.при р. Уче.302060180205Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Марфинская волость
44. Марфино, село бывшее владельческое, при речке Уче, дворов 47, жителей 349, волостное правление (уездный город в 30 верстах), 2 церкви православных, школа, больница, 2 Показать все

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Марфинская волость
Село Марфино30Савеловская железная дорога, платформа Катуар. 475Волостное правление, земское училище, кредитное Товарищество, участковое попечительство о бедных и имение Графини Паниной.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Мытищи
22670Марфиносело56°04'с.ш.37°34'в.д.O-37-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Мытищи
46746000286с Марфиносело
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