Марфино
Мытищи, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
145Марфино, с. вл.при р. Уче.302060180205Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
44. Марфино, село бывшее владельческое, при речке Уче, дворов 47, жителей 349, волостное правление (уездный город в 30 верстах), 2 церкви православных, школа, больница, 2 Показать все
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Марфино30—Савеловская железная дорога, платформа Катуар. 475Волостное правление, земское училище, кредитное Товарищество, участковое попечительство о бедных и имение Графини Паниной.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
22670Марфиносело56°04'с.ш.37°34'в.д.O-37-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46746000286с Марфиносело