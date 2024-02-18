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Прибылова Анна Андреевна

Место рождения

Марфино, Мытищи, Московская область

Дата рождения

14.01.1902

Дата смерти

25.06.1904

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1902

Отец: Прибылов Андрей Никитин

Мать: Прибылова (Орлова) Анастасия Фёдорова

Марфино, Мытищи, Московская область
Крёстные Проживающий в селе Марфино Московский цеховой Фёдор Никитин Прибылов и села Марфина крестьянская девица Ирина Фёдорова Орлова https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3032/
Смерть
25.06.1904
Марфино, Мытищи, Московская область
умерла от слабости рождения в 2,5 года, погребена 27 июня на приходском кладбище https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3063/

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