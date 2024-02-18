Прибылова Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения14.01.1902
Дата смерти25.06.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1902
Крёстные Проживающий в селе Марфино Московский цеховой Фёдор Никитин Прибылов и села Марфина крестьянская девица Ирина Фёдорова Орлова https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3032/
Смерть
25.06.1904
умерла от слабости рождения в 2,5 года, погребена 27 июня на приходском кладбище https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-3063/