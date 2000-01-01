Кучумов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучумов Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1888

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Кучумов Александр Тимофеевич

Мать: Кучумова Мария Иванова

Рождение ребёнка
01.01.1878 ст.

Сын: Кучумов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Кучумова Александра Павлова

Рождение ребёнка
04.05.1888 ст.

Сын: Кучумов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кучумова Александра Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучумова Александра Павлова

Место жительства
Неизвестно
с. Лёвна
Смерть
После 1888
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