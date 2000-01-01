Кучумов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
01.01.1878 ст.
Сын: Кучумов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Кучумова Александра Павлова
Рождение ребёнка
04.05.1888 ст.
Сын: Кучумов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кучумова Александра Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Лёвна
Смерть
После 1888