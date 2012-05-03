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Кучумов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1888 ст.

Дата смерти

16.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1888 ст.

Отец: Кучумов Николай Александрович

Мать: Кучумова Александра Павлова

Бракосочетание
23.04.1914

Жена: Кучумова Александра Абрамова

1914 г. МК (Бракосочетание состоялось в Свято- Троицкой церкви села Лёнва 23.04. 1914 года.Жених : Николай Николаевич Кочумов 25 лет. села Лёнва первым браком. Невеста: Лопатина Александра Абрамовна ... Показать все
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Кучумова Александра Абрамова

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кучумов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Кучумова Александра Абрамова

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кучумов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Кучумова Александра Абрамова

Рождение ребёнка
15.10.1929

Сын: Кучумов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Кучумова Александра Абрамова

Рождение ребёнка
11.07.1936

Дочь: Волкова Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Кучумова Александра Абрамова

Место жительства
Неизвестно
с. Лёвна
Смерть
16.03.1944
с. Лёвна
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