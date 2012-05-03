Кучумов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1888 ст.
Дата смерти16.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1888 ст.
Бракосочетание
23.04.1914
1914 г. МК (Бракосочетание состоялось в Свято- Троицкой церкви села Лёнва 23.04. 1914 года.Жених : Николай Николаевич Кочумов 25 лет. села Лёнва первым браком. Невеста: Лопатина Александра Абрамовна ... Показать все
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Кучумова Александра Абрамова
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Кучумова Александра Абрамова
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Кучумова Александра Абрамова
Рождение ребёнка
15.10.1929
Сын: Кучумов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Кучумова Александра Абрамова
Рождение ребёнка
11.07.1936
Дочь: Волкова Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Кучумова Александра Абрамова
Место жительства
Неизвестно
с. Лёвна
Смерть
16.03.1944
с. Лёвна