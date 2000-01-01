Кучумова Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучумова Мария Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кучумов Степан Александрович

Отец ребёнка: Кучумов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Устиния Александровна

Отец ребёнка: Кучумов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Кучумов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Кучумов Николай Александрович

Отец ребёнка: Кучумов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Кучумов Александр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучумов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Кучумов Александр Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучумов Александр Тимофеевич

Смерть
После 1858
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