Кучумова Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кучумов Степан Александрович
Отец ребёнка: Кучумов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Устиния Александровна
Отец ребёнка: Кучумов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Кучумов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кучумов Николай Александрович
Отец ребёнка: Кучумов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Кучумов Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучумов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Кучумов Александр Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858