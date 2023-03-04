Кучумов Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Кучумов Тимофей Никитин
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кучумов Степан Александрович
Мать ребёнка: Кучумова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Устиния Александровна
Мать ребёнка: Кучумова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Кучумова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кучумов Николай Александрович
Мать ребёнка: Кучумова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Кучумова Мария Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучумов Пётр Александрович
Мать ребёнка: Кучумова Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучумова Мария Иванова
Смерть
После 1858