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Кучумов Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Кучумов Тимофей Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кучумов Степан Александрович

Мать ребёнка: Кучумова Мария Иванова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Устиния Александровна

Мать ребёнка: Кучумова Мария Иванова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Кучумова Мария Иванова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Кучумов Николай Александрович

Мать ребёнка: Кучумова Мария Иванова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Кучумова Мария Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучумов Пётр Александрович

Мать ребёнка: Кучумова Мария Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучумова Мария Иванова

Смерть
После 1858
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