Кучумов Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Смерть
После 1858
Бракосочетание
02.02.1876 ст.
Жена: Кучумова Мария Павлова
1874-76гг. МК (свадьба/жених Лазаревского общества крестьянин/невеста прихода Зырянской Ианно-Предтеченской церкви, дер. Абрамовской крест. Павла Абрамова дочь 26 лет/) Пермь ф. 719 оп. 10 д. 189