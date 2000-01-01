Кучумов Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучумов Пётр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучумов Александр Тимофеевич

Мать: Кучумова Мария Иванова

Смерть
После 1858
Бракосочетание
02.02.1876 ст.

Жена: Кучумова Мария Павлова

1874-76гг. МК (свадьба/жених Лазаревского общества крестьянин/невеста прихода Зырянской Ианно-Предтеченской церкви, дер. Абрамовской крест. Павла Абрамова дочь 26 лет/) Пермь ф. 719 оп. 10 д. 189
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