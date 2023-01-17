Кучумова Александра Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучумова Александра Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

После 1888

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1878 ст.

Сын: Кучумов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кучумов Николай Александрович

Рождение ребёнка
04.05.1888 ст.

Сын: Кучумов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кучумов Николай Александрович

Ленва, Соликамский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучумов Николай Александрович

Смерть
После 1888
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