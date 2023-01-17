Кучумова Александра Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиПосле 1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1878 ст.
Сын: Кучумов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Кучумов Николай Александрович
Рождение ребёнка
04.05.1888 ст.
Сын: Кучумов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кучумов Николай Александрович
Ленва, Соликамский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1888