Гаврила Изотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752 ст.
Дата смерти1802 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1752 ст.
Отец: Зотик Степанов
Мать: Федосья Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Сын: Никита Гаврилов
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
28.05.1780 ст.
Сын: Митрофан Гаврилов
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Запись №3 Ру(з)ского уезда, вотчины генерал-майора Александра Васильевича Римского-Корсакова сельца Таболова у крестьянина Гаврила Изотова родился сын Митрофан 28 числа
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Прасковья Гаврилова
Мать ребёнка: Евдокия Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ефимова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Гаврилова
Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1802 ст.