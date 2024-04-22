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Гаврила Изотов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1752 ст.

Дата смерти

1802 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Жена

Около 1764 г.р.
Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752 ст.

Отец: Зотик Степанов

Мать: Федосья Игнатьева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Никита Гаврилов

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.05.1780 ст.

Сын: Митрофан Гаврилов

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №3 Ру(з)ского уезда, вотчины генерал-майора Александра Васильевича Римского-Корсакова сельца Таболова у крестьянина Гаврила Изотова родился сын Митрофан 28 числа
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Прасковья Гаврилова

Мать ребёнка: Евдокия Ефимова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ефимова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Гаврилова

Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
1802 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
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