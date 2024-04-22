Митрофан Гаврилов
Место рождения
Дата рождения28.05.1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
28.05.1780 ст.
Отец: Гаврила Изотов
Мать: Татьяна Гаврилова
Запись №3 Ру(з)ского уезда, вотчины генерал-майора Александра Васильевича Римского-Корсакова сельца Таболова у крестьянина Гаврила Изотова родился сын Митрофан 28 числа
Крещение
28.05.1780 ст.
Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен того ж числа Восприемником был того ж уезда, той же вотчины и того ж сельца крестьянин Сидор Гаврилов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно