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Митрофан Гаврилов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

28.05.1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Около 1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1780 ст.

Отец: Гаврила Изотов

Мать: Татьяна Гаврилова

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №3 Ру(з)ского уезда, вотчины генерал-майора Александра Васильевича Римского-Корсакова сельца Таболова у крестьянина Гаврила Изотова родился сын Митрофан 28 числа
Крещение
28.05.1780 ст.
Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен того ж числа Восприемником был того ж уезда, той же вотчины и того ж сельца крестьянин Сидор Гаврилов
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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