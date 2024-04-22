Евдокия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Ефимова

Евдокия Ефимова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1764 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Прасковья Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Изотов

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Изотов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close