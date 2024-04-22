Евдокия Ефимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Прасковья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Изотов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Изотов
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно