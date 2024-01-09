Федосья Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723 ст.
Дата смертиДо 1798 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.
Сын: Гаврила Изотов
Отец ребёнка: Зотик Степанов
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Сын: Тихон Изотов
Отец ребёнка: Зотик Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зотик Степанов
Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1798 ст.