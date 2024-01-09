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Федосья Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723 ст.

Дата смерти

До 1798 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Около 1752 г.р.
Около 1762 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752 ст.

Сын: Гаврила Изотов

Отец ребёнка: Зотик Степанов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Сын: Тихон Изотов

Отец ребёнка: Зотик Степанов

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотик Степанов

Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1798 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
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