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Тихон Изотов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1762 ст.

Дата смерти

1808 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Жена

Около 1763 г.р.

Дети

Около 1792 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762 ст.

Отец: Зотик Степанов

Мать: Федосья Игнатьева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: Анна Тихонова

Мать ребёнка: Настасья Кириллова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Кириллова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
1808 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
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