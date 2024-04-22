Тихон Изотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762 ст.
Дата смерти1808 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762 ст.
Отец: Зотик Степанов
Мать: Федосья Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Дочь: Анна Тихонова
Мать ребёнка: Настасья Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Кириллова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1808 ст.