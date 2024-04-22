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Зотик Степанов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1717 ст.

Дата смерти

До 1776 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1667 г.р.

Мать

Около 1668 г.р.

Жена

Около 1720 г.р.
Около 1723 г.р.

Дети

Около 1752 г.р.
Около 1762 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717 ст.

Отец: Степан Евстафьев

Мать: Ульяна Спиридонова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.

Сын: Гаврила Изотов

Мать ребёнка: Федосья Игнатьева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Сын: Тихон Изотов

Мать ребёнка: Федосья Игнатьева

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Киприянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Игнатьева

Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1776 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
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