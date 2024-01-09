Татьяна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755 ст.

Дата смерти

До 1794 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Никита Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Изотов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.05.1780 ст.

Сын: Митрофан Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Изотов

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №3 Ру(з)ского уезда, вотчины генерал-майора Александра Васильевича Римского-Корсакова сельца Таболова у крестьянина Гаврила Изотова родился сын Митрофан 28 числа
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Изотов

Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1794 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
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