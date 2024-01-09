Татьяна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755 ст.
Дата смертиДо 1794 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Сын: Никита Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Изотов
Рождение ребёнка
28.05.1780 ст.
Сын: Митрофан Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Изотов
Запись №3 Ру(з)ского уезда, вотчины генерал-майора Александра Васильевича Римского-Корсакова сельца Таболова у крестьянина Гаврила Изотова родился сын Митрофан 28 числа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Изотов
Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1794 ст.