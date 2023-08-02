Павлова (Дмитриева) Маня Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1916
Отец: Дмитриев Семён Дмитриевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1936
Сын: Павлов Олег Петрович
Отец ребёнка: Павлов Пётр
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Павлов Пётр
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Павлов Пётр
Рождение ребёнка
1951
Сын: Дмитриев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Павлов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Пётр
Смерть
Неизвестно