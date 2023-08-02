Павлова (Дмитриева) Маня Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Дмитриева) Маня Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1916

Отец: Дмитриев Семён Дмитриевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1936

Сын: Павлов Олег Петрович

Отец ребёнка: Павлов Пётр

Рождение ребёнка
1938

Сын: Павлов Семён Петрович

Отец ребёнка: Павлов Пётр

Рождение ребёнка
1949

Сын: Павлов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Павлов Пётр

Рождение ребёнка
1951

Сын: Дмитриев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Павлов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Пётр

Смерть
Неизвестно
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