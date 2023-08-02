Павлов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Сын: Павлов Олег Петрович
Мать ребёнка: Павлова Маня Семёновна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Павлова Маня Семёновна
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Павлова Маня Семёновна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Дмитриев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Павлова Маня Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Маня Семёновна
Смерть
Неизвестно
Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: В годы войны