Павлов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Павлов Олег Петрович

Мать ребёнка: Павлова Маня Семёновна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Павлов Семён Петрович

Мать ребёнка: Павлова Маня Семёновна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Павлов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Павлова Маня Семёновна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Дмитриев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Павлова Маня Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Маня Семёновна

Смерть
Неизвестно
Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: В годы войны
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