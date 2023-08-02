Дмитриев Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: Павлов Пётр
Мать: Павлова Маня Семёновна
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1987