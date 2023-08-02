Павлов Семён Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Семён Петрович

Павлов Семён Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Павлов Пётр

Мать: Павлова Маня Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close