Павлов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Павлов Пётр

Мать: Павлова Маня Семёновна

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2001
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