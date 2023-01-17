Зиненко Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1960
Отец: Зиненко Василий
Мать: Зиненко Галина
Рождение ребёнка
21.09.1985
Дочь: Зиненко Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Зиненко Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
21.03.1987
Мать ребёнка: Зиненко Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
12.08.1988
Дочь: Семенова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Зиненко Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
29.04.1990
Мать ребёнка: Зиненко Любовь Викторовна
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно