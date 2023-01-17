Зиненко Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиненко Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1960

Отец: Зиненко Василий

Мать: Зиненко Галина

Рождение ребёнка
21.09.1985

Дочь: Зиненко Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Зиненко Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
21.03.1987

Сын: Зиненко Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Зиненко Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
12.08.1988

Дочь: Семенова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Зиненко Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
29.04.1990

Сын: Зиненко Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Зиненко Любовь Викторовна

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиненко Любовь Викторовна

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