Зиненко Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиненко Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1960

Сын: Зиненко Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Зиненко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиненко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Зиненко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиненко Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Зиненко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиненко Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Зиненко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиненко Василий

Смерть
Неизвестно
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