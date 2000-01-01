Зиненко Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1960
Сын: Зиненко Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Зиненко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиненко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Зиненко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиненко Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Зиненко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиненко Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Зиненко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиненко Василий
Смерть
Неизвестно