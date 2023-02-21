Зиненко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиненко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1960

Сын: Зиненко Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Зиненко Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиненко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Зиненко Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиненко Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Зиненко Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиненко Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Зиненко Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиненко Галина

Смерть
Неизвестно