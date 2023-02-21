Зиненко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1960
Сын: Зиненко Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Зиненко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиненко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Зиненко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиненко Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Зиненко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиненко Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Зиненко Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиненко Галина
Смерть
Неизвестно