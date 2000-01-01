Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Зиненко Юрий Сергеевич
Зиненко Юрий Сергеевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.03.1987
Пол
Мужской
Отец
Зиненко Сергей Васильевич
1960 г.р.
Мать
Зиненко (Видюкова) Любовь Викторовна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЗ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1987
Отец:
Зиненко Сергей Васильевич
Мать:
Зиненко Любовь Викторовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия