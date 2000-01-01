Зиненко Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиненко Юрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1987

Отец: Зиненко Сергей Васильевич

Мать: Зиненко Любовь Викторовна

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